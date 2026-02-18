Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

“Es un golpe al corazón de la precarización”, dicen desde ATE

La Justicia ordena reincorporar a un despedido por Milei en Tandil

Se trata de un trabajador del Ministerio de Capital Humano que fue despedido en marzo de 2024 y que expuso un modo de contratación fraudulenta.

Claudio Arevalo, titular de ATE en la provincia de Buenos Aires. (Prensa)

Últimas Noticias

Se espera una "enorme concentración" en Congreso

El mapa de movilizaciones en la provincia contra la reforma laboral

Por María Belén Robledo

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

“Es un golpe al corazón de la precarización”, dicen desde ATE

La Justicia ordena reincorporar a un despedido por Milei en Tandil

"La industria argentina tiene un desafío"

Cierre de Fate: la UIA alertó por la pérdida de 65 mil puestos de trabajo en dos años

Exclusivo para

El empresario detrás de Fate y Aluar

Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla

Ante la Corte Suprema

Nueva embestida contra Cristina Kirchner: Capital Humano apeló el fallo que le restituyó la pensión por viudez

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

El País

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

"La industria argentina tiene un desafío"

Cierre de Fate: la UIA alertó por la pérdida de 65 mil puestos de trabajo en dos años

El empresario detrás de Fate y Aluar

Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla

En contra de la reforma laboral

Paro general de la CGT: qué pasará con el transporte este jueves

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026

En marzo habrá una nueva suba

Aumentaron los colectivos en el AMBA: cómo quedaron las tarifas a partir de este miércoles

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Sociedad

A propósito de la buena salud del humor homofóbico

Machitos en fuga

Por Flor de la V

Lo confirmó el Ministerio Público Fiscal de Chubut

Encontraron el cuerpo de Sofia Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Estado de salud delicado

Nuevo accidente con un UTV en la Costa Atlántica: una joven salió despedida y fue hospitalizada

El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho

Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

Deportes

El entrenador de River se mostró confiado en el futuro

Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”

A propósito del libro La Historia del Vikingo, de Nereo Magi

Jugó con Bob Marley, fue campeón del mundo con el Rojo y manejó un Rolls Royce de Maradona

Por Alejandro Duchini

Nueva tanda de prácticas

Franco Colapinto logró su mejor marca en Bahrein

Benfica defiende al ex Vélez

Tras el escándalo, Prestianni negó los insultos racistas a Vinícius Jr