La película "Borg McEnroe" redescubre la legendaria final de Wimbledon desde una óptica personal

Shia LaBeouf revienta la pantalla con su papel en “Borg McEnroe”

Las vidas de Björn Borg y John McEnroe se entrelazan en una batida monumental sobre el césped de Wimbledon.

Shia LaBeouf (Prensa)

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

La película continúa con la narrativa de la serie The Mandalorian de Disney+, explorando nuevas atmósferas

Star Wars se renueva: Pedro Pascal vuelve en The Mandalorian & Grogu

Este miércoles comenzaron las instancias de acompañamiento previo al inicio de clases 2026

Más de un millón de estudiantes bonaerenses ya volvieron a las aulas

Por Juan Manuel Meza

El argentino fue noveno, antes de su su último ensayo del jueves

Fórmula 1: Colapinto, otra vez con buenas sensaciones en las pruebas

El empresario detrás de Fate y Aluar

Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla

Ante la Corte Suprema

Nueva embestida contra Cristina Kirchner: Capital Humano apeló el fallo que le restituyó la pensión por viudez

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca moficiar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

Querellantes anticiparon que irán a la Corte Suprema

Causa Andis: revocaron el fallo que ordenaba restituir las pensiones por invalidez

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

"La industria argentina tiene un desafío"

Cierre de Fate: la UIA alertó por la pérdida de 65 mil puestos de trabajo en dos años

Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero

La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero

Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años

La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento

El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes

El dólar retomó la expectativa alcista

Acusaciones contra el doble femicida

Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil

Citaron a la mamá del nene a declarar

Bastián Jerez fue operado por novena vez

En pleno San Nicolás

Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores

Brutal intento de femicidio en Junín

Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos

El argentino finalizó sexto en la segunda sesión en Barcelona

Varrone tuvo otra jornada positiva en la Fórmula 2

Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios

Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura

El entrenador de River se mostró confiado en el futuro

Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”