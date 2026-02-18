Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Ministerio de Seguridad

📰 Un mensaje intimidatorio

Represión policial durante una marcha en Congreso. (Leandro Teysseire)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La medida de fuerza será, como a nivel nacional, sin movilización

“Va a haber más despidos, no más trabajo”

Cerró un fin de semana con grandes números en sector turístico

“Volvió Rosario”, dijo el intendente

Pedido de informes al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

La salud de los azules

Por José Maggi

Ciclo "Verano de cine rosarino" en La Usina Social

Animaciones digitales y rosarinas

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Para Servicios de Inteligencia, 69% más de presupuesto

Recortes fuertes en áreas sensibles

El País

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

Se diferenciaron de la CGT que convocó a un paro sin movilización

Varios gremios anticiparon que marcharán el jueves contra la reforma laboral

Acorralado por la presión social y la exigencia de los aliados

Reforma laboral: el Gobierno eliminará el artículo de las licencias médicas

Alquiló cuatro pisos y 24 cocheras en la City para su ministerio

Sturzenegger achica el Estado, pero agranda sus oficinas con fondos públicos

Por Melisa Molina

Economía

"Apoyamos desde siempre la ley", dijo Gustavo Weiss.

Weiss salió a defender al gobierno a pesar de que la construcción se desploma

Escenario de cautela en el sector privado

Caen los préstamos en pesos

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Para Servicios de Inteligencia, 69% más de presupuesto

Recortes fuertes en áreas sensibles

Sociedad

Ocurrió en Caleta Olivia, Santa Cruz, y sus tres hermanitos tienen desnutrición

Una joven murió por comer de un basural

Continúa la búsqueda de Sofía Devries

Sigue desaparecida la buceadora en Puerto Madryn

El gobierno considera restringir el acceso de los menores a la exposición digital

El daño de las redes en India

Cuáles son las responsabilidades de las empresas en la creación con IA de pedopornografía

España endurece el control sobre las grandes tecnológicas

Deportes

Los videos del polémico triunfo del Real Madrid

Escándalo en la Champions League: Vinícius denunció por racismo al argentino Gianluca Prestianni

El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final

Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League

Tendrá actividad miércoles y viernes

Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?

Se impuso 3-0 ante San Miguel, de la Primera Nacional

Copa Argentina: Aldosivi se metió en 16avos con una goleada