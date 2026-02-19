Omitir para ir al contenido principal
FÚTBOL Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda
📰 Un clásico que viene con presión extra
Boca-Racing será el plato fuerte de una jornada con otros cinco partidos: Defensa-Belgrano; Estudiantes-Sarmiento; Instituto-Atl. Tucumán; Central-Talleres; y Gimnasia (M)-Gimnasia (LP).
20 de febrero de 2026 - 18:58
Entrenador
Claudio Úbeda afrontará el clásico con presión extra por la falta de resultados.
(PRENSA BOCA )
Últimas Noticias
Teatro: Ha muerto un puto
La escena de un escritor maldito
Por
Alejandra Varela
La aclamada serie británica basada en Jilly Cooper enfrenta nuevos desafíos con su intrigante regreso
”Rivales” debuta segunda temporada en Disney+ con elenco estelar y trama apasionante
Los misterios de la magia llegan a Disney con la inclusión de Devon Sawa en un ambiente místico
Estrella de “Chucky”, Devon Sawa, se une al elenco de “Coven Academy” de Disney
Eventos, salidas y actividades para el fin de semana
Agenda cultural bonaerense
Exclusivo para
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Por
Eva Moreira
Defendió las prácticas de verificación de edad
Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad
Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba
El País
Escala la tensión
Megaoperativo en Congreso: la policía ya aplica el protocolo antiprotestas
“Se los digo sin vueltas"
Paro de la CGT: Alejandra Monteoliva amenazó con reprimir a los manifestantes que marchen al Congreso
Estaciones de tren desiertas, aviones en tierra y poco movimiento en las calles
Las imágenes de un paro general contundente
El recuerdo de cuando inauguró la planta de FATE
“Queremos a Cristina, no a la Reforma Laboral”: los saludos a la ex presidenta en el día de su cumpleaños
Economía
"Estamos profundamente comprometidos"
El FMI respaldó la reforma laboral de Javier Milei
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones
El Gobierno extendió el RIGI por un año y agregó al sector tecnológico
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de febrero de 2026
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Sociedad
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
Gremios, partidos políticos y organizaciones sociales
Paro general contra la reforma laboral: el mapa de las movilizaciones en CABA
Inquietud entre vecinos y turistas
Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar
Cielo nublado en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero
Deportes
Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla
Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin
Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda
Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional
Terminan las pruebas
Franco Colapinto avanza a paso firme en Bahrein
Ex River y San Lorenzo
Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino