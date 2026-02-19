Omitir para ir al contenido principal
“Ley y orden”, la consigna oficial

Vallar para reformar: el Gobierno promete aplicar el protocolo antipiquetes

Mientras el oficialismo apura el tratamiento de la reforma laboral para girar el proyecto al Senado, el Congreso amaneció convertido en un perímetro blindado.

congreso Police officers stand guard outside the Congress building, where Argentina's President Javier Milei's labour reform is to be treated, in Buenos Aires, on February 19, 2026. Shops and supermarkets closed, public transport was scarce and garbage went uncollected on February 19, 2026 as Argentine workers staged the fourth general strike of President Javier Milei's term, this time to protest labor reforms. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) (LUIS ROBAYO/AFP)

Teatro: Ha muerto un puto

La escena de un escritor maldito

Por Alejandra Varela

Actúa el viernes 20 en Bargoglio

Lautaro Mazza: “El tango es muy dinámico, se sigue creando y bien”

Por Andrés Valenzuela

Las movilizaciones se repitieron en todo el territorio bonaerense

Contundente adhesión al paro contra la reforma laboral en la provincia de Buenos Aires

"Estamos profundamente comprometidos"

El FMI respaldó la reforma laboral de Javier Milei

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Defendió las prácticas de verificación de edad

Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad

Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

“Se los digo sin vueltas"

Paro de la CGT: Alejandra Monteoliva amenazó con reprimir a los manifestantes que marchen al Congreso

Estaciones de tren desiertas, aviones en tierra y poco movimiento en las calles

Las imágenes de un paro general contundente

El recuerdo de cuando inauguró la planta de FATE

“Queremos a Cristina, no a la Reforma Laboral”: los saludos a la ex presidenta en el día de su cumpleaños

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones

El Gobierno extendió el RIGI por un año y agregó al sector tecnológico

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de febrero de 2026

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

Gremios, partidos políticos y organizaciones sociales

Paro general contra la reforma laboral: el mapa de las movilizaciones en CABA

Inquietud entre vecinos y turistas

Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar

Cielo nublado en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero

Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda

Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional

Terminan las pruebas

Franco Colapinto avanza a paso firme en Bahrein

Ex River y San Lorenzo

Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino

Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios

Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura