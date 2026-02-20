Feminismos y sus avances en Africa: por qué nos parecemos tanto
Las experiencias encarnadas en los cuerpos de las mujeres son centrales para abrirse a los cambios que se están produciendo en algunas regiones de África, donde política, afectos y emociones se entrelazan para producir una memoria, con sus estrategias de resistencia. “A veces hablamos de un todo, pero no se puede englobar, África tiene realidades muy diversas, no hay una esencia”, dice Marisa Pineau, investigadora argentina, Profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Instituto de las Culturas.