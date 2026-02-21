Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

La Colegiación de las fuerzas de seguridad de la Provincia

Rubén Dunda
Por Rubén Dunda
protesta policial rosario
protesta policial rosario (Sebastian Granata)

El libro musical de Caburo

“Yo soy un escritor de canciones”

Por Leandro Arteaga

Antes del cartel

Por Andrea Centeno

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto", aseguró

Bullrich defendió la negociación para aprobar la reforma laboral

Alegan que la firma incumple la conciliación obligatoria

Trabajadores de Fate denunciaron un lock-out patronal

La Junta Electoral definió extender los plazos en 6 municipios

PJ bonaerense: por ahora, habrá al menos 11 internas locales

Por María Belén Robledo

El goce del Estado de Excepción

Por Jorge Alemán

Había publicado un video desde México, donde estaba de vacaciones

Echan a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de “todos los pobres”

Los preparativos para las sesiones de la semana que viene

La Casa Rosada, entre festejos y reuniones clave por la reforma laboral

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Pronósticos pesimistas para la industria y el empleo

Cada vez menos producción

Por David Cufré

Según Di Tella, la economía está cerca de caer en recesión

La actividad sigue por el piso

Corte parcial del tránsito en la avenida Rafael Obligado

Choque múltiple en Costanera porteña: hay un herido

Se ordenó su traslado a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires

Accidente en UTV: cómo sigue la salud de la joven bonaerense que volcó en Villa Gesell

Agradable, con nubes y sin lluvias

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 21 de febrero

El equipo no encuentra el rumbo futbolístico en el terreno de juego

Boca igualó con Racing y se fue silbado otra vez

Por Adrián De Benedictis

Cristian Medina también pasó a saludar por Uno

Eduardo Domínguez se despidió de Estudiantes con otra alegría

Empate agónico en Florencio Varela

Defensa y Belgrano terminaron como arrancaron: invictos

Se impuso ante Atlético Tucumán en el Mario Alberto Kempes

Torneo Apertura: Instituto lo ganó en la agonía