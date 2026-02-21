Omitir para ir al contenido principal
Alcaraz apabulloó al francés Fils y se quedó con el trofeo de Doha

📰 Nuevo título con una exhibición

Alcaraz sumó el vigésimo sexto título de su carrera. (AFP/AFP)

Entrevista a la diputada nacional Caren Tepp

“El objetivo es destruir la idea de justicia social”

Por Luciano Couso

La Colegiación de las fuerzas de seguridad de la Provincia

Por Rubén Dunda

El libro musical del cantante Caburo

“Yo soy un escritor de canciones”

Por Leandro Arteaga

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto", aseguró

Bullrich defendió la negociación para aprobar la reforma laboral

Alegan que la firma incumple la conciliación obligatoria

Trabajadores de Fate denunciaron un lock-out patronal

La Junta Electoral definió extender los plazos en 6 municipios

PJ bonaerense: por ahora, habrá al menos 11 internas locales

Por María Belén Robledo

El País

El goce del Estado de Excepción

Por Jorge Alemán

Había publicado un video desde México, donde estaba de vacaciones

Echan a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de “todos los pobres”

Los preparativos para las sesiones de la semana que viene

La Casa Rosada, entre festejos y reuniones clave por la reforma laboral

Economía

Conclusiones de un encuentro de jóvenes economistas

A quién le puede servir la reforma

Por Mara Pedrazzoli

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Pronósticos pesimistas para la industria y el empleo

Cada vez menos producción

Por David Cufré

Sociedad

La gala del Año Nuevo Lunar en China como show tecnológico en la pugna geopolítica

Un canto milenario a los humanoides y los robots voladores

Por Julián Varsavsky

Hagan sus apuestas (periodísticas)

Por Julieta Dussel

A la altura del puente Zapiola, en Florida

Impactante choque en cadena entre siete autos en la General Paz dejó 12 heridos

Quedó detenida e imputada por homicidio culposo agravado

Córdoba: una joven de 20 años que manejaba alcoholizada atropelló y mató a un motociclista

Deportes

Este sábado ya se entrenó y se reencontró con Di María

Marco Ruben volvió a Central

El club considera que el juez lo viene perjudicando en diferentes partidos

Atlético Tucumán presentará una queja formal por el arbitraje de Espinoza

El conjunto de Núñez visita a Vélez en un duelo clave para el futuro de su entrenador

Torneo Apertura: El River de Gallardo ante una prueba de fuego en Liniers