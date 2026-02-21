Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El tribunal de justicia aplicó el beneficio de la duda

📰 Sin condena para los sicarios de una adolescente

Para la fiscal del caso ameritaba la prisión perpetua para tres acusados, pero los jueces los absolvieron.

José Maggi
Por José Maggi
Candela Romero víctima femicidio
Candela Romero víctima femicidio Candela fue asesinada en 2022. (Imagen Web)

Últimas Noticias

La colegiación de las fuerzas de seguridad

Por Rubén Dunda

Entrevista a la diputada nacional Caren Tepp

“El objetivo es destruir la idea de justicia social”

Por Luciano Couso

Antes del cartel

Por Andrea Centeno

Exclusivo para

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

Dirigentes sindicales analizan la situación tras el paro, la media sanción de diputados y el dictamen de senadores

“Esto recién empieza y acá no se rinde nadie”

Por Marcial Amiel

Opinión

Europa mira al mundo y no lo ve

Por Atilio A. Boron

“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto", aseguró

Bullrich defendió la negociación para aprobar la reforma laboral

El País

Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados

Los pasos a seguir de la Casa Rosada

Cae la aprobación del Gobierno en las encuestas

Milei avanza en el Congreso, pero retrocede en la opinión pública

Por Raúl Kollmann

Desde el próximo jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo

Controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza

Economía

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

Conclusiones de un encuentro de jóvenes economistas

A quién le puede servir la reforma

Por Mara Pedrazzoli

El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre

El dólar baja y el país se encarece

Pasarán a disponibilidad a 470 empleados

Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio

Sociedad

Domenico tenía dos años y medio y había sido trasplantado

Murió el niño que recibió un corazón quemado con frío en Italia

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

Las pruebas comprometen cada vez más a la amante de la velocidad en Río Cuarto

La “Toretto cordobesa”, entre cámaras de seguridad y publicaciones en Instagram

Cuando un pibe delinque, el sistema es responsable

Por María Elena Naddeo

Deportes

Se interrumpió el duelo entre Etcheverry y Kopriva

La lluvia complicó las semifinales de Río

Fue un pálido empate sin goles en el Bajo Flores

Torneo Apertura: Riestra y Huracán aburrieron a todos

El Taladro se impuso 3-0 y agudizó el mal pasar de los rosarinos

Torneo Apertura: Banfield se aprovechó de un Newell’s que no levanta cabeza

El equipo catalán recibe al Levante este domingo desde las 12.15

El Barcelona buscará la cima de España