Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Marco Ruben volvió a Central para jugar la Libertadores
Volví porque nunca me fui
22 de febrero de 2026 - 3:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Marco Ruben vuelve a Rosario Central
(Prensa CARC)
Últimas Noticias
El tribunal de justicia aplicó el beneficio de la duda
Sin condena para los soldaditos
Por
José Maggi
Entrevista a la diputada nacional Caren Tepp
“El objetivo es destruir la idea de justicia social”
Por
Luciano Couso
Nueva actuación lamentable de Newell's: lo goleó Banfield
Tocó fondo en la tabla y en el rendimiento
Antes del cartel
Por
Andrea Centeno
Exclusivo para
Entre festejos y reuniones tras la media sanción en Diputados
Los pasos a seguir de la Casa Rosada
Dirigentes sindicales analizan la situación tras el paro, la media sanción de diputados y el dictamen de senadores
“Esto recién empieza y acá no se rinde nadie”
Por
Marcial Amiel
Opinión
Europa mira al mundo y no lo ve
Por
Atilio A. Boron
“Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto", aseguró
Bullrich defendió la negociación para aprobar la reforma laboral
El País
Desde el próximo jueves 26 hasta el lunes 2 de marzo
Controladores aéreos anunciaron nuevas medidas de fuerza
El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti
A 50 años del golpe de Estado
“Siempre Juntos”: La campaña que refleja el vínculo histórico entre Página/12 y Abuelas de Plaza de Mayo
Contribuciones y retribuciones por la reforma laboral
Cómo jugaron los gobernadores con peluca en el triunfo de Milei en el Congreso
Por
Analía Argento
Economía
Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos
El falso boom de las inversiones en minería
Por
Raúl Dellatorre
Conclusiones de un encuentro de jóvenes economistas
A quién le puede servir la reforma
Por
Mara Pedrazzoli
El tipo de cambio quedó en su menor nivel desde octubre
El dólar baja y el país se encarece
Pasarán a disponibilidad a 470 empleados
Cierra Galeno ART y preocupa el efecto contagio
Sociedad
Domenico tenía dos años y medio y había sido trasplantado
Murió el niño que recibió un corazón quemado con frío en Italia
Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI
Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025
Las pruebas comprometen cada vez más a la amante de la velocidad en Río Cuarto
La “Toretto cordobesa”, entre cámaras de seguridad y publicaciones en Instagram
Cuando un pibe delinque, el sistema es responsable
Por
María Elena Naddeo
Deportes
Fue un pálido empate sin goles en el Bajo Flores
Torneo Apertura: Riestra y Huracán aburrieron a todos
El Taladro se impuso 3-0 y agudizó el mal pasar de los rosarinos
Torneo Apertura: Banfield se aprovechó de un Newell’s que no levanta cabeza
El equipo catalán recibe al Levante este domingo desde las 12.15
El Barcelona buscará la cima de España
El equipo de Arteta visita este domingo al Tottenham a las 13.30
Premier League: El City ganó y sigue acechando al Arsenal