El Pincha se movió rápido para reemplazar a Eduardo Domínguez

📰 El Cacique, nuevo DT de Estudiantes

entre lo técnicos disponibles y cerró con el uruguayo exTalleres tras la sorpresiva salida del “Barba”.

Medina, de 47 años, dirigió a Vélez y Talleres.

Durante un operativo militar en Jalisco

El Gobierno de México confirmó la muerte de “El Mencho”, un importante líder narco y se desató la violencia

Linchamiento político-mediático contra el principal movimiento de izquierda en Francia

Disparen contra La Francia Insumisa

Por Juan Francia

La historia de la familia Lizaso, cuyos desaparecidos integran la mega causa Campo de Mayo

La continuidad de los crímenes de las dictaduras de 1955 y 1976

Por Marcial Amiel

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante

Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

El País

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Retrato de un espía en la embajada alemana

Por Victoria Ginzberg

Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Economía

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Sociedad

El niño está internado en Buenos Aires

“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación

Preocupación por la seguridad y los controles

Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano

Muchas nubes, poco sol

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 22 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de febrero

Deportes

Batacazo del Baskonia frente al Real Madrid

Campazzo y Deck no pudieron festejar en la Copa del Rey

El interino Lucas Bernardi dirigió la práctica de este domingo

Newell’s: suenan tres nombres para reemplazar a la dupla Orsi-Gómez

Ocupará el puesto de Eduardo Domínguez

El Cacique Medina, nuevo DT de Estudiantes

Juegos de Invierno para pocos

Por Osvaldo Arsenio