📰 Sombras suele vestir- Clone

En “las que moran en las sombras”, una antología recientemente publicada por Minotauro, diversos textos del canon de literatura escrita por mujeres entre fines del siglo XIX y comienzos del XX abundan en el terror, lo macabro, lo espectral, la violencia política y doméstica para ofrecer algo más que un catálogo del mal. Convocando las voces de Juana Manuela Gorriti, Eduarda Mansilla, Ada María Elflein y Raimunda Torres y Quiroga, el libro se abre a la búsqueda de un público amplio y nuevo, pero sosteniendo la tradición del abordaje crítico que las vino rescatando del olvido.