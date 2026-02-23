Omitir para ir al contenido principal
Cómo el rodaje de una película en Australia marcó un momento crucial para Julia Roberts
”Pasaje al paraíso”: cómo el coronavirus unió aún más a Clooney y Roberts
Durante la pandemia, la actriz estuvo varada en Australia junto a George Clooney y su familia
23 de febrero de 2026 - 22:24
Pasaje al paraíso
(Prensa)
Temas en esta nota:
Cine
Series
Espectáculos
hollywood
Últimas Noticias
Opinión
Gallardo, a una derrota del final
Por
Daniel Guiñazú
Integraban el programa oficial Maestro + Maestro en CABA
Denuncian 50 despidos en un área de alfabetización en escuelas porteñas
Por
Santiago Brunetto
Quiebre en el Norte
Senadores en fuga: la sintonía fina con la Casa Rosada
Superar el reduccionismo y el instrumentalismo
Encrucijadas de la comunicación política
Por
Adalid Contreras Baspineiro
Exclusivo para
Está acusado de incendiar su casa a propósito con su neurólogo adentro
Felipe Pettinato se negó a declarar por el juicio
Cierre de comercios y paralización de la obra pública como principales causas
En Azul se perdieron 2.500 empleos registrados en 2025
Por
Andres Miquel
Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos
Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”
El dramaturgo y director vuelve con "Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte"
Ignacio Bartolone: “La literatura tiene que enfermar”
Por
Laura Gomez
Oposición a la reforma de la Ley de Glaciares
La iglesia católica recuerda que los glaciares son fuentes de vida y agua
Por
Washington Uranga
El PRO prepara un encuentro para marzo
Con nuevas frases célebres, Macri apuesta a levantar el perfil
Por
Werner Pertot
Duro comunicado a días del tratamiento en el Senado
El PJ denunció que la reforma laboral implica un “retroceso” y criticó a quienes la acompañaron: “Expresan otros intereses”
Economía
La economía del rebusque ante el retroceso de la actividad formal
Contracara de los despidos: explosión del cuentapropismo
Por
Javier Lewkowicz
Denuncian el abandono de obras de desarrollo urbano en barrios populares
Amenazan cerrar el área de integración sociourbana
Por
Juan Garriga
Cómo sigue la historia tras el cierre de la planta de FATE
Guerra con Madanes, conciliación y negocio chino
Economía avanza en la licitación de rutas nacionales
Privatización de Corredores Viales
Sociedad
Será el 4 de marzo
Cierre de FATE: no hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno nacional convocó a una nueva audiencia
Complejo debate en torno a limitar a los menores de edad en internet
El Consejo de Europa pide “cautela” al examinar las prohibiciones de redes sociales
Viralizar el símbolo de lucha
En el 50 aniversario del golpe, Abuelas invita a sumarse a la campaña “Florecerán Pañuelos”
Deportes
Este martes
Tenis: debutan cuatro argentinos en el ATP 250 de Santiago
Juegan este viernes y el lunes 3 de marzo
La Selección de básquet, con Uruguay y Panamá en la mira
Justo en su mejor momento
Independiente: Gabriel Avalos interesa en Brasil