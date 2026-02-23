Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL El equipo perdió ante Vélez y es la tercera derrota consecutiva
📰 River no puede detener su caída en el torneo
El nivel colectivo no fue convincente, y sólo mejoró en la segunda parte con los cambios. El equipo de Barros Schelotto se consolida en la cima de la zona A.
Por
Juan José Panno
24 de febrero de 2026 - 1:23
Manuel Lanzini pide perdón luego de convertirle un gol a River.
(FOTOBAIRES)
Vélez Sarsfield
River Plate
Fútbol
