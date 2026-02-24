Danger: Diabolik

Dirigida por Mario Bava, es una película italiana de 1968, basada en el cómic Diabolik de Angela y Luciana Giussani. Un enigmático y brillante ladrón enmascarado vive con su bella y leal compañera en un refugio subterráneo que envidiaría Batman. Su objetivo es desafiar al sistema (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)