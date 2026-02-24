Javier Milei reúne a su gabinete, espera por la reforma laboral y prepara el discurso en el Congreso

Los senadores <strong>Guillermo Andrada</strong> (Catamarca), <strong>Sandra Mendoza</strong> (Tucumán) y <strong>Carolina Moisés</strong> (Jujuy) acaban de formalizar su salida del interbloque que comanda <strong>José Mayans</strong>. La mudanza confirma una sospecha que ya circulaba en los pasillos del Senado. Para estos legisladores, el teléfono de sus gobernadores suena mucho más fuerte que las directivas del partido.Detrás de la jugada están los mandatarios <strong>Raúl Jalil,</strong> <strong>Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir. </strong>Aunque intentan disimular el romance con la Casa Rosada, los hechos hablan por sí solos.