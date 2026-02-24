Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

📰 La furia del “Rey de las Bananas”

Muñoz, dueño Salvita, el mayor productor nacional, aseguró que “uno se siente tocado, porque hace mucho tiempo que venimos invirtiendo”.

GENTILEZA Salvador Muñoz productor banana
Salvador Muñoz productor banana Muñoz, el dueño de Salvita, fábrica nacional del fruto tropical (GENTILEZA)

Últimas Noticias

Trump, Milei y la (des) organización mundial

Por Victoria Donda

Lla nueva muestra de Galería Agencia con más de cuarenta artistas que viven o trabajan alrededor de San Telmo

A cinco kilómetros del barrio

Por Malena Rodríguez Romairone

¿Milei envenenó a Madame Bovary?

Por Pablo Vera

Heathcliff sin remera

Cumbres Borrascosas: un melodrama magnético capaz de robarle público a Tik Tok

Por Nicolás Colfer

Exclusivo para

Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos

Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono

Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”

Por Karina Micheletto

Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)

Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad

Un proyecto propio con más recortes

El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo

El País

Cortinas de humo y persecución política

Caso Nisman: La ex fiscal Fein desnudó la deriva en la que entró la investigación

Por Raúl Kollmann

"Siempre Juntos", a 50 años del golpe de Estado

Página/12 y Abuelas renovaron un lazo de lucha y memoria

Ya cerraron más de 20.000 empresas

Manual libertario para negar la crisis: mientras cierran fábricas, Sturzenegger celebra tres pallets de miel exportados

Por Natalia López Gómez

"No me cambié de camiseta"

Luis Juez da excusas para justificar su pase a La Libertad Avanza

Economía

Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio

Nueva baja del consumo en enero

La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023

La gastronomía, afectada en la Ciudad

Por Juan Garriga

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Indice de confianza del consumidor del ITDT

Los más acomodados desconfían

Sociedad

El Salón de las Provincias, versión club de fans

El show de la caricaturista de Milei en el Senado

La chica apareció muerta a la vera de la ruta en La Plata

Fue trasladado a una cárcel el conductor que mató a Eugenia Carril

De la seguridad al impacto económico y social

La cumbre de IA en la India consolida un giro global

Ocurrió en Isidro Casanova, La Matanza

Se metieron en el Metrobus y los aplastó un colectivo

Deportes

Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica

Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad

Peligro de Wolf

Los sommeliers del tablón

Por Victor Wolf

Torneo Apertura

Última parada para Central y Newell’s antes del clásico

"No podemos dejar pasar estos ataques"

El contundente respaldo de Boca y Central al paro del fútbol argentino