Rosario|12
Rechazan nuevo recurso del docente Juan Trigatti
Ratifican una condena por abuso
24 de febrero de 2026 - 3:03
TRIGLIATI
El docente Juan Trigatti.
(Archivo -)
Rosario
Los médicos de Amra también resolvieron aceptar la oferta paritaria
El gobierno libra una batalla por el sentido
CARRIL
Estudio del Cepa sobre la pérdida de empresas
Caen los empleos y los empleadores
Abuso sexual
Un fiscal imputado
Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos
Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”
Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)
Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad
Un proyecto propio con más recortes
El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo
Integraban el programa oficial Maestro + Maestro en CABA
Denuncian 50 despidos en un área de alfabetización en escuelas porteñas
Por
Santiago Brunetto
El País
"No quieren jueces laborales"
El método judicial para precarizar a los trabajadores
Por
Irina Hauser
La acusan de no haber preservado correctamente la escena
Avanzan en la ofensiva contra Fein
Por
Raúl Kollmann
El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono
Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”
Por
Karina Micheletto
Economía
Dólar
El tipo de cambio sigue en baja
Canasta básica alimentaria
767 mil pesos para no ser indigente
La economía del rebusque ante el retroceso de la actividad formal
Contracara de los despidos: explosión del cuentapropismo
Por
Javier Lewkowicz
Denuncian el abandono de obras de desarrollo urbano en barrios populares
Amenazan cerrar el área de integración sociourbana
Por
Juan Garriga
Sociedad
Anuncio del Gobierno de la Ciudad
Este martes reabre la estación Plaza Italia del Subte D
Dijo que es “rechazar lo diferente” en un acto en un colegio
El Gobierno persigue a una supervisora educativa porque cuestionó la política migratoria de Donald Trump
Integraban el programa oficial Maestro + Maestro en CABA
Denuncian 50 despidos en un área de alfabetización en escuelas porteñas
Por
Santiago Brunetto
Será el 4 de marzo
Cierre de FATE: no hubo acuerdo entre las partes y el Gobierno nacional convocó a una nueva audiencia
Deportes
La Asociación refutó las acusaciones por evasión contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8.
Torneo Apertura: arranca la séptima con San Lorenzo e Independiente
Opinión
Gallardo ya no podía arreglar más nada
Por
Daniel Guiñazú
Cancha inclinada
Por
Raúl Kollmann
El Muñeco dirigirá al equipo ante Banfield en el Monumental y se despedirá
Marcelo Gallardo anunció que este jueves dejará de ser el DT de River