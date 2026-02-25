Perdidos en Tokio

Romántica, divertida y desgarradora, moderna y atractiva. Todos estos calificativos se a la película de Sofia Coppola para enamorarse también de la capital japonesa. La actuación de Bill Murray es exquisita. Junto a Scarlett Johansson hacen de este film delicado y emocionante, un tesoro (A las 20, en CineClú.)

