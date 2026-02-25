Omitir para ir al contenido principal
Un film notable no solo por su técnica de animación

📰 Cómo habitar la mente de una niña

Ezequiel Boetti
Por Ezequiel Boetti
Amelie
"Su hija es un vegetal", dicen los médicos: nada más lejos de la verdad. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Cómo hacen el cruce de datos

Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias

La omisión de un trámite motorizó la causa

Sturzenegger, bajo sospecha: el contrato de su esposa con el Estado deja en offside al ministro

La promesa de un futuro que nunca llega

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”: la polémica defensa de un empresario a Javier Milei

Caída en las ventas e importaciones sin control

Compras con tarjeta de crédito y tarifas impagables: el duro panorama de los comercios de barrio

Otra víctima del industricidio libertario

La Quilmes de Zárate abrió plan de retiros voluntarios porque el consumo de cerveza cayó a la mitad en un año

Reconfiguración en la Cámara alta nacional

Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz

Por Maira López

El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne

La furia del “Rey de las Bananas”

Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates

Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes

Por Juan Funes

El País

La  Reforma laboral: Milei, Perón y CFK

Por Pedro Peretti

Por decreto

El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei

El oficialismo piensa presentar una ley

Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno

El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”

Por Celeste del Bianco

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026

Cómo quedan los salarios

Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono

Sociedad

Advertencia del Servicio de Hidrografía Naval

Alerta por crecida del Río de la Plata: se espera un aumento de más de 3 metros

Aislaron a 7 contactos estrechos

Un hombre de 39 años murió por hantavirus en Bariloche

Esta tarde, la CGT define su estrategia

Paros, movilizaciones y medidas de fuerza: qué harán los sindicatos el viernes cuando el Senado apruebe la Reforma Laboral

Trabajan buzos y especialistas de la Prefectura Naval Argentina

Desesperada búsqueda de un empresario en Santa Fe: encontraron su lancha a la deriva

Deportes

El técnico Scaloni y sus complicaciones para definir la lista final

El panorama de la Selección, a un mes de la Finalissima ante España

Por Lucas Gatti

Etapa de definiciones en la Champions League

El Real Madrid enfrenta al Benfica, sin Prestianni ni Mbappé en la cancha

¿Principio de acuerdo?

“Chacho” Coudet a un paso de River: cómo avanzan las negociaciones por el sucesor de Gallardo

Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A

Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación