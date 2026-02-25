Omitir para ir al contenido principal
50 Años del Golpe
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Portada
El País
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
La norma se publicó en el Boletín Oficial y fue firmada por el mandatario y el Jefe de Gabinete.
25 de febrero de 2026 - 13:19
Javier Milei
(AFP -/AFP)
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
Sin límites para el ataque al sector
Una reforma laboral que oculta y liquida a las personas con discapacidad
Desmintió los datos de pobreza de Milei y el Gobierno
“Una burla”: Margarita Barrientos, furiosa con Macri por la frase de los pobres y los reyes
El oficialismo piensa presentar una ley
Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno
Exclusivo para
Reconfiguración en la Cámara alta nacional
Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz
Por
Maira López
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023
La gastronomía, afectada en la Ciudad
Por
Juan Garriga
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
El oficialismo piensa presentar una ley
Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno
El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo
Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”
Por
Celeste del Bianco
Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada
Una nueva mesa que parece libertaria
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Cómo quedan los salarios
Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono
Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio
Nueva baja del consumo en enero
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Jornada primaveral
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de febrero
La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China
Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos
Pasó de acusadora de violación a acusada de falso testimonio, a raiz de unos videos probatorios
Una consejera escolar libertaria no quiso declarar en un juicio
¿Principio de acuerdo?
“Chacho” Coudet a un paso de River: cómo avanzan las negociaciones por el sucesor de Gallardo
Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A
Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación
Los más destacados fueron los arqueros de ambos equipos
Platense y Defensa igualaron en Vicente López
En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores
Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos