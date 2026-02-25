Omitir para ir al contenido principal
CINE Wagner Moura está nominado al Oscar por su papel en "El agente secreto"
📰 “La lógica de la dictadura sigue presente en Brasil”
Encarnar a un intelectual perseguido por los militares en el film de Kleber Mendonça Filho le valió el primer Globo de Oro al Mejor Actor para un brasileño.
25 de febrero de 2026 - 19:19
Wagner Moura en "El agente secreto", el papel que le valió un Globo de Oro. Foto 2: El actor encarnó a Pablo Escobar en "Narcos".
(Prensa)
Cómo hacen el cruce de datos
Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias
La omisión de un trámite motorizó la causa
Sturzenegger, bajo sospecha: el contrato de su esposa con el Estado deja en offside al ministro
La promesa de un futuro que nunca llega
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”: la polémica defensa de un empresario a Javier Milei
Caída en las ventas e importaciones sin control
Compras con tarjeta de crédito y tarifas impagables: el duro panorama de los comercios de barrio
Exclusivo para
Otra víctima del industricidio libertario
La Quilmes de Zárate abrió plan de retiros voluntarios porque el consumo de cerveza cayó a la mitad en un año
Reconfiguración en la Cámara alta nacional
Moisés, vicepresidenta del Senado, el peronismo partido y la mano invisible de Sáenz
Por
Maira López
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
El País
La Reforma laboral: Milei, Perón y CFK
Por
Pedro Peretti
Por decreto
El Gobierno confirmó la hora de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: cuándo hablará Javier Milei
El oficialismo piensa presentar una ley
Reforma laboral: las licencias médicas de los trabajadores siguen en la mira del Gobierno
El diario lanzó la campaña "Siempre juntos" para juntar fondos para las Abuelas de Plaza de Mayo
Estela de Carlotto: “Página/12 fue y es el diario hermano para nosotras”
Por
Celeste del Bianco
Economía
Cómo hacen el cruce de datos
Monotributo y billeteras virtuales: ARCA ya recategoriza de oficio a usuarios si detecta incosistencias
La promesa de un futuro que nunca llega
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar”: la polémica defensa de un empresario a Javier Milei
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 25 de febrero de 2026
Cómo quedan los salarios
Empleadas domésticas: acordaron una suba del 3% en dos tramos y un bono
Sociedad
Advertencia del Servicio de Hidrografía Naval
Alerta por crecida del Río de la Plata: se espera un aumento de más de 3 metros
Aislaron a 7 contactos estrechos
Un hombre de 39 años murió por hantavirus en Bariloche
Esta tarde, la CGT define su estrategia
Paros, movilizaciones y medidas de fuerza: qué harán los sindicatos el viernes cuando el Senado apruebe la Reforma Laboral
Trabajan buzos y especialistas de la Prefectura Naval Argentina
Desesperada búsqueda de un empresario en Santa Fe: encontraron su lancha a la deriva
Deportes
El técnico Scaloni y sus complicaciones para definir la lista final
El panorama de la Selección, a un mes de la Finalissima ante España
Por
Lucas Gatti
Etapa de definiciones en la Champions League
El Real Madrid enfrenta al Benfica, sin Prestianni ni Mbappé en la cancha
¿Principio de acuerdo?
“Chacho” Coudet a un paso de River: cómo avanzan las negociaciones por el sucesor de Gallardo
Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A
Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación