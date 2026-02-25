Omitir para ir al contenido principal
“El humor tiene que romper, tiene que ser punk”
Vanesa Strauch, bufona del pueblo
Más allá del gag o la técnica, hacer reír todavía es para la comediante argentina Vanesa Strauch un misterio, un qué-se-yo en el que se destraba la solemnidad y se construye carcajada colectiva.
Por
Lucas Gutiérrez
25 de febrero de 2026 - 8:01
Vanesa Strauch
(Sebastian Freire)
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
“El humor tiene que romper, tiene que ser punk”
Vanesa Strauch, bufona del pueblo
Por
Lucas Gutiérrez
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de febrero
El actor está nominado al Oscar por su papel en "El agente secreto"
Wagner Moura: “La lógica de la dictadura sigue presente en Brasil”
Exclusivo para
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Fue por la muerte de un niño que pisó un charco contaminado por una fumigación de tomates
Condenado por uso de agrotóxicos en Corrientes
Por
Juan Funes
La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023
La gastronomía, afectada en la Ciudad
Por
Juan Garriga
Tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”
Sheinbaum asegura que México “se está normalizando” y descarta riesgos para el Mundial 2026
El País
Siete gobernadores se acercan a la Casa Rosada
Una nueva mesa que parece libertaria
Trump, Milei y la (des) organización mundial
Por
Victoria Donda
Organismos de derechos humanos y una campaña para el 24 de marzo
50 años después, florecerán pañuelos
Revés judicial para el Gobierno
La lucha contra el vaciamiento del Garrahan sigue en pie: fallo favorable a la libertad sindical
Por
Irina Hauser
Economía
Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio
Nueva baja del consumo en enero
El principal productor del país, contra los dichos del secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La furia del “Rey de las Bananas”
Sector agropecuario e intermediación financiera, dueños del EMAE
Crecimiento sólo en agro y finanzas
Por
Mara Pedrazzoli
La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023
La gastronomía, afectada en la Ciudad
Por
Juan Garriga
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de febrero
La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China
Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos
Pasó de acusadora de violación a acusada de falso testimonio, a raiz de unos videos probatorios
Una consejera escolar libertaria no quiso declarar en un juicio
¿Comienzan las clases?
Por
Esteban Sueyro
Deportes
Los de Avellaneda se ubcian en la sexta posicion del Grupo A
Independiente igualó con Gimnasia de Mendoza y se mantiene en zona de clasificación
Los más destacados fueron los arqueros de ambos equipos
Platense y Defensa igualaron en Vicente López
En un duelo por la Zona A disputado en el Bajo Flores
Torneo Apertura: San Lorenzo e Instituto repartieron los puntos
Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica
Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad