PortadaBuenos Aires|12

A partir del 16 de marzo

Abren la inscripción para visitas escolares a la Casa del Puente

Comenzarán en abril, serán gratuitas y destinadas a todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.

Ante la alta demanda que tienen las visitas guiadas, se recomienda hacer el pedido con al menos un mes de anticipación a lo proyectado. (Florencia Ferioli)

Últimas Noticias

Anotó una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Algunas de las bancadas opositoras también impugnaron la falta de paridad de género

Una Corte de siete titulares y dos suplentes

El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza ante la sanción de la reforma laboral

La calle le marca sus límites al Senado

Disputas territoriales por microtráfico

Los residuales de monos y menores

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Europa lo mantiene en revisión judicial

El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado

Los trabajadores, los mayores perdedores

La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?

Por Vardan Bleyan

Lo buscaban desde el martes

Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe

El País

Debate ambiental en el Senado

Ley de Glaciares: quiénes fueron los senadores que votaron a favor y en contra

En beneficio de las mineras

Media sanción de la Ley de Glaciares: los principales cambios del proyecto

Por segundo año consecutivo

Milei excluye de la Apertura de Sesiones a los periodistas acreditados del Congreso

Marcharán este viernes al Congreso

El Frente Sindical de Unidad se moviliza contra la Reforma Laboral

Economía

Se encendió una vez más el debate sobre el equilibrio cambiario

El dólar escaló por encima de los 1400 pesos

Datos de AFAC

Autopartes, barranca abajo

Saldo negativo de más de un millón de turistas en enero

Con el dólar caro, fuerte turismo emisivo

Ferreres midió una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Sociedad

Balance del turismo internacional

Saldo turístico negativo en enero con respecto a visitantes internacionales

Fue rescatado en Retiro

Un monito Punch argento en el Ecoparque

“Salís a hacer tu trabajo y no sabés si volvés”

Facundo Tedeschini, el camarógrafo blanco de la violencia policial

Por Juan Funes

Un espacio donde también funcionan un merendero, una radio, un centro comunitario

Villa Crespo: amenaza de desalojo a una asamblea surgida en el 2001

Por Santiago Brunetto

Deportes

Ante su gente, los cordobeses fueron más que Huracán

Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto logró su primer triunfo

El técnico le puso punto final a su trabajo en el club de Núñez

La despedida fue con festejo y pleitesía hacia Gallardo

Por Adrián De Benedictis

El conjunto de Costas empató con el puntero de la Zona B

Torneo Apertura: con uno menos, Racing salvó un punto en Avellaneda

Por Daniel Guiñazú

Batió a Sarmiento y quedó cuarto en la Zona A

Torneo Apertura: Unión sacó pecho en Junín