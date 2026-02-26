Omitir para ir al contenido principal
Una propuesta de Instagram para cuentas de adolescentes
Alertas a familias por búsquedas de riesgo
La plataforma enviará avisos cuando detecte intentos persistentes de hallar material sobre suicidio y daño físico.
26 de febrero de 2026 - 20:18
Instagram notificará a padres si sus hijos buscan contenido sobre suicidio o autolesiones
AME8539. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/02/2026.- Fotografía cedida por Meta que muestra notificaciones en la pantalla de un teléfono móvil. Instagram anunció que "la semana que viene" empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión" en su red social, según anunció este jueves su compañía matriz, Meta. EFE/ Meta /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
(Meta/EFE)
CONTRATAPA
Inmaculadas Nereidas
Por
Maximiliano Reimondi
the bewilderment of chile en Cine El Cairo
Un caleidoscopio de luces poéticas
Por
Leandro Arteaga
Clara Ballestero y David Bensimon en Nexo
Canciones para una noche tranquila
Por
Leandro Arteaga
Jazz y danza
El último living
Exclusivo para
Directores de “Amélie y los secretos de la lluvia”
Maïlys Vallade y Liane-Cho Han: “Los chicos son capaces de entender más de lo que creemos”
Por
Diego Brodersen
Lo anunciaron sus trabajadores por un comunicado
Cerró el bar peronista Lo de Néstor
“Es una demanda popular”, sostuvo la presidenta
Sheinbaum impulsa una reforma electoral que elimina las listas plurinominales y reduce el Senado
Están acusados de mal desempeño y negligencia grave
Empieza el juicio contra los fiscales del caso Dalmasso
El País
Europa lo mantiene en revisión judicial
El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado
Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea
El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias
El trabajador de prensa desmintió la versión de Patricia Bullrich
Habló el camarógrafo detenido en el Congreso: “Me pegaban patadas por abajo”
El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela
Nahuel Gallo se comunicó con su esposa
Economía
La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 26 de febrero de 2026
El sincericidio sobre la crisis de Grinman, el empresario favorito de Javier Milei
Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino”
Por
Leandro Renou
Personal doméstico
Suba por debajo de inflación
Sociedad
Audiencia preliminar para los diecisiete acusados
Días claves para el caso Loan
Nuevas tormentas agravan la crisis en el sudeste de Brasil
Minas Gerais cuenta víctimas y espera más lluvia
Un estudio vincula la virulencia de los fenómenos meteorológicos con la crisis climática
Más lluvias extremas por el calentamiento
Lo buscaban desde el martes
Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe
Deportes
La entidad se pronunción contra la resolución de la IGJ
“Buscan imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”
Por la fecha 8 del Apertura
Claudio Úbeda define el 11 titular para el sábado: ¿vuelve Paredes?
Rechazo a la veeduría de la Inspección General de Justicia
“El fútbol es del pueblo”: duro comunicado de la AFA contra el Gobierno
Valentín Perrone y Marco Morelli competirán en el Mundial de motociclismo
Arranca el MotoGP, con presencia argentina en Moto 3