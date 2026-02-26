Alertas a familias por búsquedas de riesgo

Instagram notificará a padres si sus hijos buscan contenido sobre suicidio o autolesiones

AME8539. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 26/02/2026.- Fotografía cedida por Meta que muestra notificaciones en la pantalla de un teléfono móvil. Instagram anunció que "la semana que viene" empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión" en su red social, según anunció este jueves su compañía matriz, Meta. EFE/ Meta /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(Meta/EFE)