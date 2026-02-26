Fue solo un accidente

Nominada para los Oscar 2026, Fue sólo un accidente, dirigida por Jafar Panahi, se centra en un mecánico que cree ver al hombre que podría haber sido su torturador en prisión y lo secuestra para vengarse. El protagonista reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar su identidad (A las 22.30 en El Cairo Cine Público.)

(Imagen Web)