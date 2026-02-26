Omitir para ir al contenido principal
📰 El ojo de Lucas, las canchas y este “presente de mierda”

Por José Luis Lanao
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Detrás, el mandatario argentino, Javier Milei. (AFP -)

Últimas Noticias

Clara Ballestero y David Bensimon en Nexo

Canciones para una noche tranquila

Por Leandro Arteaga

CONTRATAPA

Inmaculadas Nereidas

Por Maximiliano Reimondi

the bewilderment of chile en Cine El Cairo

Un caleidoscopio de luces poéticas

Por Leandro Arteaga

Jazz y danza

El último living

Lo buscaban desde el martes

Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe

Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea

El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias

"La historia se repite"

La familia de Pablo Grillo repudió la agresión policial a un camarógrafo en la protesta frente al Congreso

Directores de “Amélie y los secretos de la lluvia”

Maïlys Vallade y Liane-Cho Han: “Los chicos son capaces de entender más de lo que creemos”

Por Diego Brodersen

El País

Europa lo mantiene en revisión judicial

El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado

Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea

El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias

El trabajador de prensa desmintió la versión de Patricia Bullrich

Habló el camarógrafo detenido en el Congreso: “Me pegaban patadas por abajo”

El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa

Economía

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Los trabajadores, los únicos perdedores

La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 26 de febrero de 2026

El sincericidio sobre la crisis de Grinman, el empresario favorito de Javier Milei

Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino”

Por Leandro Renou

Sociedad

Una propuesta de Instagram para cuentas de adolescentes

Alertas a familias por búsquedas de riesgo

Audiencia preliminar para los diecisiete acusados

Días claves para el caso Loan

Nuevas tormentas agravan la crisis en el sudeste de Brasil

Minas Gerais cuenta víctimas y espera más lluvia

Un estudio vincula la virulencia de los fenómenos meteorológicos con la crisis climática

Más lluvias extremas por el calentamiento

Deportes

La entidad se pronunción contra la resolución de la IGJ

“Buscan imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”

Por la fecha 8 del Apertura

Claudio Úbeda define el 11 titular para el sábado: ¿vuelve Paredes?

Rechazo a la veeduría de la Inspección General de Justicia

“El fútbol es del pueblo”: duro comunicado de la AFA contra el Gobierno

Valentín Perrone y Marco Morelli competirán en el Mundial de motociclismo

Arranca el MotoGP, con presencia argentina en Moto 3