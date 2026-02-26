Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El peso global de los Brics
Por
Daniel Kersffeld
27 de febrero de 2026 - 21:23
La última cumbre de los Brics en Río de Janeiro.
(Antonio Lacerda/EFE)
Brics
