Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El peso global de los Brics

Por Daniel Kersffeld
La última cumbre de los Brics en Río de Janeiro. (Antonio Lacerda/EFE)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza ante la sanción de la reforma laboral

La calle le marca sus límites al Senado

Clara Ballestero y David Bensimon en Nexo

Canciones para una noche tranquila

Por Leandro Arteaga

CONTRATAPA

Inmaculadas Nereidas

Por Maximiliano Reimondi

the bewilderment of chile en Cine El Cairo

Un caleidoscopio de luces poéticas

Por Leandro Arteaga

Exclusivo para

Lo buscaban desde el martes

Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe

Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea

El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias

"La historia se repite"

La familia de Pablo Grillo repudió la agresión policial a un camarógrafo en la protesta frente al Congreso

Directores de “Amélie y los secretos de la lluvia”

Maïlys Vallade y Liane-Cho Han: “Los chicos son capaces de entender más de lo que creemos”

Por Diego Brodersen

El País

Europa lo mantiene en revisión judicial

El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado

Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea

El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias

El trabajador de prensa desmintió la versión de Patricia Bullrich

Habló el camarógrafo detenido en el Congreso: “Me pegaban patadas por abajo”

El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa

Economía

Expectativa social

La inflación sigue subiendo

Detrás de la desregulación que promueve la reforma laboral

Más informalidad y menos Anses

Por Mara Pedrazzoli

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Los trabajadores, los mayores perdedores

La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?

Por Vardan Bleyan

Sociedad

A 20 años del crimen

Caso Dalmasso: uno de los fiscales acusados afirmó que “hasta el momento no fue notificado”

Otra jornada de debate en el Senado

Llamativa protesta de Greenpeace por la Ley de Glaciares

Heridos con armas de fuego

Horror en Caseros: un hombre se quitó la vida tras asesinar a su familia

Un expolicía cordobés

Imputaron por abuso al hombre que ocultó en un ropero el cuerpo de una joven

Deportes

La entidad se pronunción contra la resolución de la IGJ

“Buscan imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”

Por la fecha 8 del Apertura

Claudio Úbeda define el 11 titular para el sábado: ¿vuelve Paredes?

Rechazo a la veeduría de la Inspección General de Justicia

“El fútbol es del pueblo”: duro comunicado de la AFA contra el Gobierno

Valentín Perrone y Marco Morelli competirán en el Mundial de motociclismo

Arranca el MotoGP, con presencia argentina en Moto 3