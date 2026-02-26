Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Jazz y danza

El último living

Bolsitas de uso oral que contienen nicotina

Proyecto para regular su venta

Se inaugura esta tarde en la ribera norte de la ciudad

Costa Nueva, el paseo frente al río marrón

CONTRATAPA

Inmaculadas Nereidas

Por Maximiliano Reimondi

Piden aumento salarial y mejores condiciones laborales

Controladores aéreos suspenden el paro de este jueves y viernes, pero mantienen medidas para el fin de semana

Directores de “Amélie y los secretos de la lluvia”

Maïlys Vallade y Liane-Cho Han: “Los chicos son capaces de entender más de lo que creemos”

Por Diego Brodersen

Lo anunciaron sus trabajadores por un comunicado

Cerró el bar peronista Lo de Néstor

“Es una demanda popular”, sostuvo la presidenta

Sheinbaum impulsa una reforma electoral que elimina las listas plurinominales y reduce el Senado

Están acusados de mal desempeño y negligencia grave

Empieza el juicio contra los fiscales del caso Dalmasso

El País

Habló el camarógrafo detenido en el Congreso: “Me pegaban patadas por abajo”

El gendarme argentino sigue detenido en Venezuela

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa

"La historia se repite"

La familia de Pablo Grillo repudió la agresión policial a un camarógrafo en la protesta frente al Congreso

Arrestos tras una protesta de Greenpeace

Bullrich, entre las excusas y las justificaciones por la brutalidad policial contra un camarógrafo

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 26 de febrero de 2026

El sincericidio sobre la crisis de Grinman, el empresario favorito de Javier Milei

Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino”

Por Leandro Renou

Personal doméstico

Suba por debajo de inflación

ARCA aplica una suba arbitraria de la cuota que perjudicaría a 4 millones de contribuyentes

Recategorización ilegal a monotributistas

Por Juan Garriga

Sociedad

Trágico desenlace

Encontraron sin vida a Marcelo Boschi, el empresario que era buscado en Santa Fe

Llamaron a movlizarse al Congreso esta tarde

“Los glaciares no se tocan”: qué artistas se manifestaron contra la modificación de la ley

Ordenó su retiro del mercado

La Anmat prohibió la venta de un desinfectante de agua para piscinas

Deportes

Por la fecha 8 del Apertura

Claudio Úbeda define el 11 titular para el sábado: ¿vuelve Paredes?

Rechazo a la veeduría de la Inspección General de Justicia

“El fútbol es del pueblo”: duro comunicado de la AFA contra el Gobierno

Valentín Perrone y Marco Morelli competirán en el Mundial de motociclismo

Arranca el MotoGP, con presencia argentina en Moto 3

El ojo de Lucas, las canchas y este “presente de mierda”

Por José Luis Lanao