Javier Milei vuelve a apostar todo en el Senado: Ley de Glaciares y acuerdo Mercosur-Unión Europea
3 min
Rosario|12
El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza
📰 La calle le marca sus límites al Senado
Gremios concentran en Plaza San Martín y viajan al Congreso para rechazar el proyecto oficial, al que califican de regresivo.
27 de febrero de 2026 - 22:04
Rosario
Últimas Noticias
Anotó una caída interanual en enero
La industria continúa en el laberinto
Calle
En nombre de Nora Cortiñas
Algunas de las bancadas opositoras también impugnaron la falta de paridad de género
Una Corte de siete titulares y dos suplentes
El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza ante la sanción de la reforma laboral
La calle le marca sus límites al Senado
Exclusivo para
El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero
Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas
Los trabajadores, los mayores perdedores
La “latinoamericanización” de Argentina: ¿a qué se van a dedicar los 290 mil despedidos de la era Milei?
Por
Vardan Bleyan
Lo buscaban desde el martes
Quién era Marcelo Boschi, el empresario hallado muerto en Santa Fe
Para embajador ante Bélgica y la Unión Europea
El Senado votó los pliegos de Fernando Iglesias
El País
Mayans frenó el avasallamiento en la sesión
Cruces y apuro oficialista en el Senado: entre los pantalones de Abdala y la peluca de Milei
"Se trata de un nuevo episodio de persecución política"
El peronismo repudió la denuncia de Carlos Stornelli contra Ricardo Quintela
El negocio de las criptomonedas
Las conversaciones y chats borrados entre Javier Milei y Mauricio Novelli por $LIBRA
Por
Irina Hauser
Europa lo mantiene en revisión judicial
El Acuerdo Mercosur-UE tuvo aval exprés en el Senado
Economía
Datos de AFAC
Autopartes, barranca abajo
Saldo negativo de más de un millón de turistas en enero
Con el dólar caro, fuerte turismo emisivo
Ferreres midió una caída interanual en enero
La industria continúa en el laberinto
Acusó de delincuentes a los industriales Rocca, Madanes y Méndez
Milei mete más tensión en el Círculo Rojo
Por
Bernarda Tinetti
Sociedad
Un espacio donde también funcionan un merendero, una radio, un centro comunitario
Villa Crespo: amenaza de desalojo a una asamblea surgida en el 2001
Por
Santiago Brunetto
Investigación por los restos hallados en Coghlan
Caso Fernández Lima: declaró la exesposa de Cristian Graf
A 20 años del crimen
Caso Dalmasso: uno de los fiscales acusados afirmó que “hasta el momento no fue notificado”
Otra jornada de debate en el Senado
Llamativa protesta de Greenpeace por la Ley de Glaciares
Deportes
El conjunto de Costas empató con el puntero de la Zona B
Torneo Apertura: con uno menos, Racing salvó un punto en Avellaneda
Por
Daniel Guiñazú
Batió a Sarmiento y quedó cuarto en la Zona A
Torneo Apertura: Unión sacó pecho en Junín
La entidad se pronunción contra la resolución de la IGJ
“Buscan imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”
Por la fecha 8 del Apertura
Claudio Úbeda define el 11 titular para el sábado: ¿vuelve Paredes?