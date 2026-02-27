Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026
58 min
En medio de protestas, Javier Milei busca la sanción de su reforma laboral en el Senado
13 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026
58 min
En medio de protestas, Javier Milei busca la sanción de su reforma laboral en el Senado
13 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026
58 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
MUSICA. Festival "De la Patria Mía" en el parque Independencia
📰 Suena el folklore de la región
La noche musical reunirá, entre otros, a Cuti y Roberto Carabajal, Campedrinos y Monchito Merlo, con entrada libre y gratuita.
Por
Leandro Arteaga
28 de febrero de 2026 - 20:41
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
MUSICA. Festival De la Patria Mía" folclore Rosario
(Prensa Municipalidad Rosario)
Últimas Noticias
Cartelera
La causa conocida como "El villazo", cincuenta años después
Recurso contra “vergonzosa sentencia”
Por
Lorena Panzerini
Parque de España. Un pasaje hasta aquí
Una invitación a las artes escénicas
MUSICA. Festival "De la Patria Mía" en el parque Independencia
El encuentro folklórico de la región
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero
Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas
Milton Tolomeo está acusado de haber arrojado bombas molotov el 11 de febrero en la zona del Congreso
Presentaron un habeas corpus por la única persona que permanece detenida tras la represión por la Reforma Laboral
Por
Adriana Meyer
La Vicepresidenta recibió a la Iglesia Católica, en contra del proyecto libertario
Régimen penal juvenil, la nueva interna entre Milei y Villarruel
Por
Ayelén Berdiñas
Hillary denuncia un intento de “desviar la atención”
“Archivos Epstein”: renuncia el presidente del Foro Económico Mundial y el Congreso interroga a los Clinton
El País
"Lean el reglamento"
El duro cruce entre Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich
Debates a 50 años del golpe
Federico Lorenz: “El Gobierno solo quiere señalar a un único demonio”
Por
Luciana Bertoia
Rechazaron su pedido para ir a visitar a su hermano en Corrientes
El cura represor von Wernich no podrá salir de la cárcel
Por
Luciana Bertoia
Desde marzo
Un nuevo tarifazo en la luz
Economía
En 2025 se movió muy arriba de la inflación
¿Por qué sube tanto la carne?
Por
Mara Pedrazzoli
Todos los aumentos que se vienen
Los servicios levantan el piso de inflación de marzo
Industria para unos pocos
El acero refleja cómo la economía se mueve en dos direcciones
Por
Juan Garriga
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de febrero de 2026
Sociedad
Reforma laboral en el Senado
Protesta, hidrantes y una plaza sitiada
El lunes comienzan las clases en la secundaria
La Ciudad aumenta los controles para el UPD
Viernes y sábados
La estación Uruguay se suma al servicio de horario extendido en el subte
El resto del norte perdió más de 210 mil hectáreas de bosques en el último año
Panorama forestal en Argentina: Misiones sostiene una baja tasa de deforestación
Deportes
Comienza la fecha 8 del Apertura
Agenda del fin de semana: los clásicos copan la pantalla
Torneo Apertura
Los partidos del sábado: Boca, Independiente y San Lorenzo se juegan mucho
Sufrió una grave lesión en la práctica de este viernes
Alarma en Racing y la Selección por Valentín Carboni
Se cumplen 45 años del campeonato ganado en 1981
La historia de amor entre Boca y Diego Maradona
Por
Alejandro Duchini