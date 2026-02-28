Nochecita en mi barrio

La Secretaría de Cultura y Educación municipal organiza «Nochecita en mi barrio», una propuesta para el encuentro, disfrutar y seguir haciendo propios los espacios públicos de la ciudad. Habrá feria, picnic comunitario, música, lectura, juegos, y muchas actividades culturales y recreativas para grandes y chicos. Hoy sábado 28, desde las 19, en la plaza Libertad, Mitre y Pasco.

(Gentileza -)