📰 Érase una vez- Clone

Comenzado hacia 2002 y publicado una década después, el crítico y teórico alemán de la cinematografía mundial Thomas Elsaesser llevó adelante un proyecto de largo aliento: reunir, revisar y reescribir para un volumen histórico y conceptual la mayoría de sus textos sobre el cine de los Estados Unidos, en especial aquellos relacionados con Hollywood. “La persistencia de Hollywood” (publicado aquí por El cuenco de plata), recorre el sistema de estudios desde sus comienzos en blanco y negro, pasando por la llegada del sonido y el color hasta la primera película digital de 2009, “Avatar” de James Cameron.