Ataque a Irán: el 49 por ciento de los estadounidenses rechaza los bombardeos

Trump: "Hay una operación a gran escala en marcha" para "aniquilar" al régimen iraní

FOTODELDIA WASHINGTON, 28/02/2026.- Captura de vídeo extraída de la Cuenta de Truth Social del presidente de EE.UU, Donald Trump, quien anunció este sábado una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.EFE/ Cuenta de Truth Social del Presidente de EE.UU. Donald Trump SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(EFE/EFE)