Parque Lezama

comedia dramática dirigida y escrita por Juan José Campanella, basada en una obra de Herb Gardner. Con Luis Brandoni y Eduardo Blanco, narra la historia de dos desconocidos que se hacen amigos en un banco del parque. Uno es un antiguo militante comunista y el otro, un hombre conformista (Cines del Centro, Nuevo Monumental.)

(Imagen Web)