Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

FUTBOL Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti

📰 Central ganó el clásico y Newell’s se hunde

El equipo de Jorge Almirón suma 14 puntos y está bien posicionado en su zona. El rival mira el descenso con mucha preocupación.

Juan José Panno
Por Juan José Panno
FOTOBAIRES torneo apertura 2026 newells rosario central angel di maria
Di María abre los brazos para festejar su gran gol. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

Se reedita "Los anarquistas expropiadores", de Osvaldo Bayer

Historias de los Robin Hood de la clase obrera

Estados Unidos e Israel profundizaron los bombardeos contra Irán

Trump exigió la rendición de las fuerzas iraníes bajo la amenaza de una “muerte segura”

Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten

A contramano de la realidad

Por Bernarda Tinetti

Exclusivo para

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

Se puso en marcha el procedimiento de reordenamiento de cargos y horas en las escuelas bonaerenses

La Provincia busca terminar con la lógica del “docente taxi”

Por Andres Miquel

Caos en un boliche

Derrumbe en Costanera: 15 heridos y 700 evacuados en una fiesta electrónica

Qué buscan Trump y Netanyahu con los ataques

EEUU e Israel descabezan Irán con la mirada puesta en el control del flujo mundial de petróleo

Por Juan Antonio Sanz

El País

Paro nacional de los gremios

Los docentes, al paro: el inicio de las clases se verá afectado en todo el país

Marcha este lunes a Tribunales

La CGT vuelve a la calle para acompañar la presentación judicial contra la reforma de Milei

La transmisión en vivo de la apertura de sesiones del Congreso

El discurso completo de Javier Milei en el Congreso

No hay práctica sin teoría

Por Jorge Alemán

Economía

Milei reiteró que la pobreza bajó. Datos oficiales lo desmienten

A contramano de la realidad

Por Bernarda Tinetti

Quiénes son los dueños de empresas que digitan el apoyo a Milei en lo peor de la crisis

Todos los ceos del Presidente de la Nación

Por Leandro Renou

La motosierra contra empresas y sociedades estatales

Se perdieron más de 62.000 empleos públicos desde que Milei asumió la presidencia

Caída del consumo, la producción y el empleo. Propuestas para una futura etapa

El colapso productivo y las posibles salidas

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Su hijo fue testigo directo

Pastor evangélico apuñaló a su mujer al menos 13 veces

Una tragedia en Quilmes

Decapitado en carnaval

Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero

Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona

Un informe revela que la temporada fría es cada vez más breve en EE.UU.

Más tormentas, pero menos días de invierno

Deportes

En un duelo electrizante, al final quedaron a mano en La Paternal

Torneo Apertura: Argentinos igualó en la agonía con Barracas

Derrotó a Instituto en Córdoba

Torneo Apertura: Unión volvió a ganar y ya se ubica entre los de arriba

Los goles del vencedor fueron convertidos por Di María y Copetti

Central volvió a ganar el clásico y hundió más a Newell’s

Por Juan José Panno

Luego de su remontada ante Crystal Palace

Premier League: Manchester United alcanzó el tercer lugar