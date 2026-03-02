Omitir para ir al contenido principal
PortadaContratapa

Homo Mágico

Rodrigo Fresán
Por Rodrigo Fresán
Homo Mágico
Homo Mágico (Gentileza -)

Últimas Noticias

Según la defensa de la enfermera, los fiscales "olvidaron" algunas pruebas

Una escandalosa audiencia preliminar por la causa Maradona

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

El negacionismo, un "fenómeno barrial"

Retiraron una placa en homenaje los desaparecidos de la Casa de Argentina en París

La guerra es la guerra

Por Emir Sader

Exclusivo para

“Los estamos destrozando”

Donald Trump adelantó que la “gran ola” contra Irán todavía no llegó

El agresivo discurso del Presidente

Para Martín Menem, Milei “hizo docencia” con sus insultos en el Congreso

La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz

Por Mempo Giardinelli

Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero

Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona

El País

El negacionismo, un "fenómeno barrial"

Retiraron una placa en homenaje los desaparecidos de la Casa de Argentina en París

Los testimonios de los "menores" presos

La cruda realidad que viven niños, niñas y adolescentes en las instituciones de encierro

Por Adriana Meyer

“Es lamentable"

Victoria Villarruel profundiza la interna con Javier Milei: la indirecta de la vicepresidenta

Con movilización a Tribunales

La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei

Economía

Argentina ante un eventual boom petrolero y un escenario de inestabildiad financiera

Cómo impactaría un shock externo en la economía

Por Raúl Dellatorre

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

El ajuste no es para todos

El oro y las grandes empresas de software: miembros más discretos del club de los empresarios protegidos

Por Javier Lewkowicz

Los bancos subastan entre 500 y 1.000 autos y motos cada semana

Si no paga la deuda, la unidad va a remate

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Según la defensa de la enfermera, los fiscales "olvidaron" algunas pruebas

Una escandalosa audiencia preliminar por la causa Maradona

Son 350 académicos y reclaman investigar más antes de sacar conclusiones

Científicos piden frenar la limitación del acceso a las redes por parte de menores de edad

De qué se trata

El Banco Central autorizó que los préstamos bancarios y de aplicaciones se cobren con débito automático

El reclamo principal es por el acceso a la vivienda y los desalojos

Marcha de barrios populares en la apertura de sesiones

Por Santiago Brunetto

Deportes

Será el 27 de marzo en Qatar

España pide mudar la Finalissima por el polvorín en Medio Oriente

Evalúan que el cese de actividades acaso tuvo una repercusión negativa

AFA: se reúne el Comité en medio de rumores de que el paro se levantaría

El equipo de Costas va en busca de su tercer triunfo

Torneo Apertura: Racing visita a Atlético Tucumán

Entrenadores albicelestes y franceses, los más elegidos de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Los técnicos argentinos coparán Norteamérica

Por Malva Marani