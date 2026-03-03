Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Rosario|12
Formalizaron la investigación federal contra Víctor Sleyner Acevedo.
📰 Imputaron a “El Colombianito”
Le dictaron prisión preventiva por 180 días por tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización.
Por
José Maggi
03 de marzo de 2026 - 23:18
Rosario
Kansas, laboratorio de la identidad borrada
Obligan a las personas trans a devolver sus documentos rectificados
Por
Martín Villagarcía
Reclaman que el TOF 2 revea las condiciones de detención de la expresidenta
Organismos de DD.HH. denunciaron que el Poder Judicial apaña a represores mientras persigue a Cristina Kirchner
Por
Luciana Bertoia
Grupo Techint
Dividendos de Ternium
Nuevos bombardeos en el cuarto día de hostilidades
Estados Unidos e Israel multiplican su ofensiva contra Irán
Revelación del expresidente ante un comité legislativo
Clinton contó que Trump le habló de sus “grandes momentos” con Epstein
En medio de la tensión en Medio Oriente
Milei recibió a Lamelas en Olivos
Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela
Un celador preso por abuso de una alumna
Ante la destrucción productiva, los industriales callan
Milei acusa y celebra la apertura
Por
Bernarda Tinetti
El País
Pone la lupa en el excentro clandestino "La Escuelita"
Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén
En medio de la tensión en Medio Oriente
Milei recibió a Lamelas en Olivos
Casación confirmó su procesamiento
Revés para el gendarme que le disparó Pablo Grillo
Responsabilizan al Estado argentino
ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que fue “una tragedia previsible”
Economía
Grupo Techint
Dividendos de Ternium
Sube el riesgo país y el Banco Central compra menos dólares
La guerra y el escudo de Caputo
En un contexto de encarecimiento del servicio
Enargas oficializó la eliminación de categorías de usuarios
Para el titular de YPF "no va a haber cimbronazos"
Barril en llamas: la advertencia de Trump que desacomoda la calma de YPF
Por
Natalia López Gómez
Sociedad
Atropelló a presuntos ladrones y huyó
Comenzó el juicio contra Juan Buzali, exmarido de la funcionaria libertaria Carolina Píparo, por intento de homicidio
300 familias debieron ser evacuadas
Derrumbe en Parque Patricios: hay “potencial riesgo estructural”
El matemático Adrián Paenza participará de una entrevista pública para debatir el futuro de Latinoamérica
“La sociedad castiga mucho al que dice ‘no sé’”
Por
Pablo Esteban
Música y reclamo social
“No se cierra”: La Delio Valdez dará un show en apoyo a los trabajadores de Fate
Deportes
Pese a caer 3-0 contra Barcelona en la vuelta de semifinales
Atlético Madrid es el primer finalista de la Copa del Rey
"Espero no se vea como una falta de respeto"
Antes de convertirse en DT de River, “Chacho” Coudet se despidió del Alavés con un fuerte mensaje
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
Miroslav Klose, Ronaldo y Gerd Müller lideran el ránking
Un podio histórico sueña con tener a Messi
Por
Malva Marani