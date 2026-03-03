📰 La vacunación contra el VPH en Argentina cayó al menos un 30% en la última década - Clone

Preocupación en la salud pública por las enfermedades de transmisión sexual
La vacunación contra el VPH en Argentina cayó al menos un 30% en la última década
El uso de preservativos, así como la vacunación desde los 11 años, son claves en la prevención de la enfermedad de transmisión sexual, aunque la protección no es completa. Una ginecóloga de la Facultad de Medicina destacó la importancia de mantener controles médicos regulares para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del virus.