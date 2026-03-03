Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Será desde el 16 de marzo y durará una semana

📰 Los docentes universitarios van a paro

Diversos gremios acordaron la urgencia de ir a paro en respuesta a la crisis sin freno para el sector docente desde el inicio de la gestión libertaria.

Clases pùblicas de la UBA en Plaza de Mayo, octubre 2024
Los gremios aseguran que el Gobierno busca hundir el sistema uiversitario. (adrian perez)

Últimas Noticias

"La Ciudad del caos se terminó"

Jorge Macri y un discurso con apoyos a Milei y palos a Rodríguez Larreta

Será desde el 16 de marzo y durará una semana

Los docentes universitarios van a paro

Los gremios salieron en defensa de los derechos básicos del trabajador

La CGT marchó hacia tribunales contra la reforma laboral

La bronca oficial por la liberación del gendarme que gestionó AFA

El Gobierno puso trabas y ahora quiere explicaciones

Por Raúl Kollmann

Exclusivo para

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

La guerra contra los niños

Por Jorge Majfud

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

La pianista Luisina Girelli presenta 85 BALAS, una performance basada en un hallazgo increíble adentro de su instrumento

Sobre un piano lleno de balas

Por Malena Rodríguez Romairone

El País

Será desde el 16 de marzo y durará una semana

Los docentes universitarios van a paro

Los gremios salieron en defensa de los derechos básicos del trabajador

La CGT marchó hacia tribunales contra la reforma laboral

La bronca oficial por la liberación del gendarme que gestionó AFA

El Gobierno puso trabas y ahora quiere explicaciones

Por Raúl Kollmann

Se pretende un cambio constitucional sin debate previo en el parlamento

A la defensa de la democracia Italiana

Economía

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

Argentina ante un eventual boom petrolero y encarecimiento de la deuda

Cómo impactaría un shock externo en la economía

Por Raúl Dellatorre

Van siete meses consecutivos

Volvió a caer la recaudación del Estado

El ajuste no es para todos

El oro y las grandes empresas de software: miembros más discretos del club de los empresarios protegidos

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

"La Ciudad del caos se terminó"

Jorge Macri y un discurso con apoyos a Milei y palos a Rodríguez Larreta

Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela

Un celador preso por abuso de una alumna

Según la defensa de la enfermera, los fiscales "olvidaron" algunas pruebas

Una escandalosa audiencia preliminar por la causa Maradona

Son 350 académicos y reclaman investigar más antes de sacar conclusiones

Científicos piden frenar la limitación del acceso a las redes por parte de menores de edad

Deportes

Un tanto de Monzón cortó el largo invicto de Estudiantes

Torneo Apertura: Vélez ganó en La Plata y llegó a la punta de su zona

Empate sin goles en el Bajo Flores por la Zona A

Torneo Apertura: Riestra y Platense no se sacaron ventaja

Será el 27 de marzo en Qatar

España pide mudar la Finalissima por el polvorín en Medio Oriente

Evalúan que el cese de actividades acaso tuvo una repercusión negativa

AFA: se reúne el Comité en medio de rumores de que el paro se levantaría