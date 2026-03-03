Omitir para ir al contenido principal
Newell's activó el interés por sumar refuerzos tras caer en el clásico
📰 Los leprosos, entre lo urgente y lo importante
Kudelka pidió por nuevos jugadores dado que el club tiene la opción, hasta fin de mes, se sumar tres refuerzos. Un lateral y un volante creativo son las prioridades
03 de marzo de 2026 - 21:00
Hoy Kudelka se encuentra con los jugadores en Bella Vista.
(Sebastian Granata)
Últimas Noticias
Kansas, laboratorio de la identidad borrada
Obligan a las personas trans a devolver sus documentos rectificados
Por
Martín Villagarcía
El proyecto asiático rompe el traspaso más tenso desde fin de la dictadura en Chile
Cómo un cable submarino chino cortó la tregua entre Boric y Kast
"Espero no se vea como una falta de respeto"
Antes de convertirse en DT de River, “Chacho” Coudet se despidió del Alavés con un fuerte mensaje
“Se abrazó a mí y lloró como una Magdalena"
Iris Avellaneda, madre de “El Negrito” Avellaneda, recibió a la hija de su secuestrador
Exclusivo para
Revelación del expresidente ante un comité legislativo
Clinton contó que Trump le habló de sus “grandes momentos” con Epstein
En medio de la tensión en Medio Oriente
Milei recibió a Lamelas en Olivos
Sánchez se negó a autorizar un apoyo logístico a la ofensiva contra Irán
Aviones estadounidenses abandonan bases militares españolas
Ante la destrucción productiva, los industriales callan
Milei acusa y celebra la apertura
Por
Bernarda Tinetti
El País
Casación confirmó su procesamiento
Revés para el gendarme que le disparó Pablo Grillo
Responsabilizan al Estado argentino
ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que fue “una tragedia previsible”
“Para Cristina todas, para los genocidas y torturadores ninguna”
Organismos de Derechos Humanos denunciaron las restricciones impuestas a CFK
Economía
Para el titular de YPF "no va a haber cimbronazos"
Barril en llamas: la advertencia de Trump que desacomoda la calma de YPF
Por
Natalia López Gómez
Mientras cae fuerte la recaudación fiscal
Boom histórico del precio del oro y Argentina con retenciones cero
Por
Javier Lewkowicz
Sadesa no tiene plata ni para pagar la cuota social de la cámara industrial de Santa Fe
La curtiembre de Galperín, en serio riesgo por Milei
Por
Leandro Renou
20 años llevaba Diego Coatz como economista Jefe de la entidad
Un histórico deja la Unión Industrial en medio de tensiones
Por
Leandro Renou
Sociedad
El matemático Adrián Paenza participará de una entrevista pública para debatir el futuro de Latinoamérica
“La sociedad castiga mucho al que dice ‘no sé’”
Por
Pablo Esteban
Música y reclamo social
“No se cierra”: La Delio Valdez dará un show en apoyo a los trabajadores de Fate
En el ataque en Georgia murieron dos estudiantes de 14 años y dos profesores
Declaran culpable de asesinato al padre del menor autor de tiroteo en escuela de EEUU
Preocupación en la salud pública por las enfermedades de transmisión sexual
La vacunación contra el VPH en Argentina cayó al menos un 30% en la última década
Deportes
"Espero no se vea como una falta de respeto"
Antes de convertirse en DT de River, “Chacho” Coudet se despidió del Alavés con un fuerte mensaje
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
Miroslav Klose, Ronaldo y Gerd Müller lideran el ránking
Un podio histórico sueña con tener a Messi
Por
Malva Marani
Riquelme busca repatriar al delantero colombiano que coqueteó con River
Lanús recibe a Boca, que negocia el regreso de Villa