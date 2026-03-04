Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Bullrich confirmó la continuidad del Plan Bandera en Rosario y se adjudicó varios logros
Bien en el centro de la escena nacional y local
La exministra de Seguridad y actual senadora habló de la continuidad del Plan Bandera y prácticamente se adjudicó el regreso de Angel Di María a la ciudad.
04 de marzo de 2026 - 11:10
Patricia Bullrich
Bullrich defendió en Rosario la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
(Noticias Argentinas)
Rosario
Sinners y el récord de los Oscar
La visibilidad negra que Hollywood ya no puede ignorar
Por
Franco De Nunzio
Imágenes de las cámaras de seguridad
Así fue el derrumbe en el complejo de viviendas de Parque Patricios
El crudo relato de una periodista iraní
“Bombardeos de día y noche”: así es la vida en Irán en medio de la guerra
Testimonios del terrorismo de Estado
Presentan el libro “Puente 12, salir de la oscuridad″
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial
Baterías de estado sólido
Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje
Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan
Por
Juan Funes
La bronca oficial por la liberación del gendarme que gestionó AFA
El Gobierno puso trabas y ahora quiere explicaciones - Clone
Por
Raúl Kollmann
Testimonios del terrorismo de Estado
Presentan el libro “Puente 12, salir de la oscuridad″
Decisión de la jueza Alicia Vence
Llaman a indagatoria a nueve represores de Campo de Mayo
Por
Luciana Bertoia
Pone la lupa en el excentro clandestino "La Escuelita"
Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
En un contexto de encarecimiento del servicio
Enargas oficializó la eliminación de categorías de usuarios
Sube el riesgo país y el Banco Central compra menos dólares
La guerra y el escudo de Caputo
Pérdida de empleos formales y de beneficios
Cada vez menos asignaciones por hijo
Por
Mara Pedrazzoli
Imágenes de las cámaras de seguridad
Así fue el derrumbe en el complejo de viviendas de Parque Patricios
La temperatura en la Ciudad rozará los 30 grados.
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de marzo
El matemático Adrián Paenza participará de una entrevista pública para debatir el futuro de Latinoamérica
“La sociedad castiga mucho al que dice ‘no sé’”
Por
Pablo Esteban
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
Luego de los ataques a la Embajada de EE.UU., abandonó Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo huyó de la guerra junto a su familia
Miroslav Klose, Ronaldo y Gerd Müller lideran el ránking
Un podio histórico sueña con tener a Messi
Por
Malva Marani
El presidente de River contó por qué lo eligieron
Chacho Coudet fue confirmado como nuevo técnico de River: el anuncio de Stefano Di Carlo