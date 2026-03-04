Omitir para ir al contenido principal
El crudo relato de una periodista iraní

“Bombardeos de día y noche”: así es la vida en Irán en medio de la guerra

Maryam Saeedi, periodista iraní, contó por Radio 750 cómo se viven la guerra en la capital luego de los bombardeos en el país.

(ALEX MITA/AFP)

Sinners y el récord de los Oscar

La visibilidad negra que Hollywood ya no puede ignorar

Por Franco De Nunzio

Imágenes de las cámaras de seguridad

Así fue el derrumbe en el complejo de viviendas de Parque Patricios

Testimonios del terrorismo de Estado

Presentan el libro “Puente 12, salir de la oscuridad″

No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo

Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana

La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial

Baterías de estado sólido

Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje

Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan

Por Juan Funes

El País

La bronca oficial por la liberación del gendarme que gestionó AFA

El Gobierno puso trabas y ahora quiere explicaciones - Clone

Por Raúl Kollmann

Decisión de la jueza Alicia Vence

Llaman a indagatoria a nueve represores de Campo de Mayo

Por Luciana Bertoia

Pone la lupa en el excentro clandestino "La Escuelita"

Nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026

En un contexto de encarecimiento del servicio

Enargas oficializó la eliminación de categorías de usuarios

Sube el riesgo país y el Banco Central compra menos dólares

La guerra y el escudo de Caputo

Pérdida de empleos formales y de beneficios

Cada vez menos asignaciones por hijo

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La temperatura en la Ciudad rozará los 30 grados.

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de marzo

El matemático Adrián Paenza participará de una entrevista pública para debatir el futuro de Latinoamérica

“La sociedad castiga mucho al que dice ‘no sé’”

Por Pablo Esteban

Deportes

Luego de los ataques a la Embajada de EE.UU., abandonó Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo huyó de la guerra junto a su familia

Miroslav Klose, Ronaldo y Gerd Müller lideran el ránking

Un podio histórico sueña con tener a Messi

Por Malva Marani

El presidente de River contó por qué lo eligieron

Chacho Coudet fue confirmado como nuevo técnico de River: el anuncio de Stefano Di Carlo