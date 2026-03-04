Alejandro Sanz

Alejandro Sanz regresa a Rosario con su nueva gira mundial “¿Y Ahora Qué?”. El concierto promete las canciones de su nuevo disco, entre ellas “Hoy No Me Siento Bien”, grabada junto a Grupo Frontera, y “Bésame” junto a Shakira, en su tercer tema juntos. También ofrecerá un recorrido por sus mayores éxitos (A las 20, en el Autódromo.)

