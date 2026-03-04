Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
2 horas
Quinto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
2 horas
Quinto día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto en la economía
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
2 horas
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Deportes
TENIS Del Potro y Sabatini estarán en torneo RG Junior Series en Brasil
📰 Embajadores de Roland Garros
El torneo impulsado por la Federación Francesa de Tenis (FFT) busca fomentar el talento de los futuros tenistas latinoamericanos.
Por
Pablo Amalfitano
05 de marzo de 2026 - 21:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Sabatini y Del Potro, embajadores de Roland Garros en Brasil.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Juan Martín Del Potro
Gabriela Sabatini
Tenis
Roland Garros
Últimas Noticias
Piden reabrir la causa por el acuerdo del macrismo con el FMI
Endeudar y fugar no puede ser gratis
Por
Irina Hauser
Sobre el film de Chloé Zhao
Hamnet o el amor maternal
Por
Cristian Rodríguez
Este jueves a las 22.30 comienzan las prácticas en Australia
Arranca la Máxima con Colapinto como titular
Por
Malva Marani
Fueron reprimidos por la policía
“Estamos firmes, no nos movemos de los techos”: los trabajadores de FATE reafirman su lucha
Exclusivo para
Desde el luens, los trabajadores no pueden ingresar a la planta
Cerró un histórico frigorífico en Morón y peligran 140 puestos de trabajo
Por
Belén Tenaglia
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana
La tecnología que promete redefinir el auto eléctrico entra en fase industrial
Baterías de estado sólido
Es en Río Gallegos y las familias no pueden asistir por no poder pagar el viaje
Comenzó el juicio por el hundimiento del Ara San Juan
Por
Juan Funes
El País
Están acusados Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger
Piden reabrir la causa por el megaendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional
Por
Irina Hauser
"Queremos un debate"
Se demora el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados: habrá dos días de audiencias públicas
La propuesta de un frente “capitalista” para enfrentar a Milei
Pichetto dio detalles de su encuentro con Cristina Kirchner
Conferencia de prensa con el gendarme
El Gobierno quiere borrar a la AFA y atribuirse la liberación de Nahuel Gallo
Economía
La reforma laboral complica aún más el panorama
El salario sigue barranca abajo
Por
Mara Pedrazzoli
Trastienda política de la virulenta interna empresaria por la recesión de Milei
Los simuladores de la crisis industrial
Por
Leandro Renou
Se duplicaría el número de personas sin trabajo
“Desempleo blue”: el enorme universo de desocupados a los que el INDEC no reconoce
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de marzo de 2026
Sociedad
Tras el derrumbe de las cocheras en Parque Patricios
La Justicia ordena al GCBA garantizar el alojamiento de los afectados
Por
Santiago Brunetto
Por su proyecto de minería sustentable en Marte
Un argentino de 16 años ganó una competencia internacional vinculada a la NASA
Será destinada a servicios públicos
El Chaltén cobrará una tasa municipal a los turistas que no pasen la noche en la villa turística
Algunas preguntas sobre la transición argentina hacia un nuevo sistema penal juvenil
Por
Julián Axat
Deportes
Este jueves a las 22.30 comienzan las prácticas en Australia
Arranca la Máxima con Colapinto como titular
Por
Malva Marani
Estarán en la quinta edición del certamen en San Pablo, del 15 al 19 de abril próximos
Del Potro y Sabatini, otra vez embajadores de Roland Garros Junior Series en Brasil
Por
Pablo Amalfitano
Las primeras impresiones del flamante entrenador de River
Chacho Coudet: “Sé en el lugar donde estoy y lo que esto implica”
Por
Gustavo Grazioli
River presentó a su nuevo entrenador
Eduardo Coudet: “No vengo a un cumpleaños”