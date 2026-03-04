Omitir para ir al contenido principal
Los de Junín superaron a Estudiantes con un gol de Junior Marabel

📰 Sarmiento ganó en Río Cuarto y sube

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES MARZO 3: Sarmiento se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@CASarmientoOf)/NA.
Marabel sale a festejar su gol. (NA)

