300 cartas

Jero y Tom son la pareja perfecta que todos quieren ser. El día de su primer aniversario, Jero regresa a casa y descubre que Tom lo abandonó, dejándole una caja con 300 cartas como única explicación. La función de hoy contará con la presencia del director, Lucas Santa Ana (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

(Gentileza -)