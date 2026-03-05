Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Diputados piden reactivar las obras paralizadas en el Monumento a la Bandera
06 de marzo de 2026 - 3:39
Monumento a la bandera Rosario
ROSARIO CIUDAD. MONUMENTO A LA BANDERA
(VARGAS SEBASTIAN JOEL)
Rosario
Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo
“En esta ciudad ganamos los buenos”
Por
Ignacio Cagliero
Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18
Una final muy conversada y aún sin fecha
Por
Alejo Diz
Juan Monteverde, de Ciudad Futura, analiza el discurso de Javkin
“Efímeras puestas en escena”
Diputados piden reactivar las obras paralizadas en el Monumento a la Bandera
Sobre el film de Chloé Zhao
Hamnet o el amor maternal
Por
Cristian Rodríguez
Monotributistas
Opción para manifestar disconformidad
Se trata del primer ataque de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial
Un submarino de EE.UU. hundió un buque militar iraní frente a Sri Lanka
La puja por la cartera de Justicia
Cómo se gestó la partida de Cúneo Libarona y la llegada de Juan Mahíques
El País
Un ministro desesperado por los billetes verdes
“Tienen los dólares en los colchones perdiendo plata”: el ruego de Caputo para que los ahorristas financien el plan
Por
Natalia López Gómez
Será el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados
Convocan a una audiencia pública por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares
Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme
Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA
Crítica a la actitud del Presidente en el Congreso
“Su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad”: la advertencia de The Economist sobre Milei
Economía
Argentina aparece como preocupación en informes internacionales
Crecen las dudas sobre el programa económico
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste
Los peajes suman presión a la inflación
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados
El sector de los autos, en el fondo del mar
Sociedad
Día Internacional de la Mujer 2026
Cuando las corporaciones no tributan, las mujeres pagan el precio
Por
Magdalena Sepúlveda
La medida apunta a mejorar la atención y los vínculos interpersonales
Qué opinan los especialistas sobre la prohibición de los celulares en las secundarias
Por
Dolores Curia
Homenaje a 16 años del femicidio
Inauguran un mural por Wanda Taddei
Una sorpresa en Santa Clara del Mar
Encontraron el fémur de un perezoso gigante
Deportes
El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo
River sumó leña al fuego contra la AFA
El otro es Defensa y Justicia, que acumula dos triunfos y seis empates
Torneo Apertura: Vélez es uno de los dos invictos tras ocho fechas
"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo
Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca