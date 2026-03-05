Omitir para ir al contenido principal
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados

📰 El sector de los autos, en el fondo del mar

Por la crisis y la apertura importadora, se fabricaron en febrero 30 por ciento menos de vehículos que el año pasado y la venta a concesionarias cayó 20 por ciento.

Últimas Noticias

Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18

Una final muy conversada y aún sin fecha

Por Alejo Diz

La crisis de la línea blanca afecta a otra firma instalada en Rosario

Electrolux, o cuando “el pato le tira a la escopeta”

DJ Carrión + Bar

Contraviento borra límites

Prestadores y familias se concentraron en plaza 25 de Mayo

Emergencia en discapacidad

Sobre el film de Chloé Zhao

Hamnet o el amor maternal

Por Cristian Rodríguez

Monotributistas

Opción para manifestar disconformidad

Se trata del primer ataque de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de EE.UU. hundió un buque militar iraní frente a Sri Lanka

La puja por la cartera de Justicia

Cómo se gestó la partida de Cúneo Libarona y la llegada de Juan Mahíques

El País

Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme

Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA

Crítica a la actitud del Presidente en el Congreso

“Su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad”: la advertencia de The Economist sobre Milei

En reemplazo de Cúneo Libarona

Mahiques juró como ministro de Justicia

Contra el desfinanciamiento y por un aumento salarial

“Que se cumpla la ley vigente”: los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado

Economía

"La resiliencia mundial está siendo puesta a prueba"

El FMI manifestó su preocupación por las consecuencias de la guerra sobre la economía

Crece la tensión global

Se disparó el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Serán limitados y desiguales

Moody’s puso en duda los supuestos beneficios de la reforma laboral de Javier Milei

Sociedad

Una sorpresa en Santa Clara del Mar

Encontraron el fémur de un perezoso gigante

En instituciones públicas y privadas

El Gobierno porteño prohíbe el uso de celulares durante las clases en la escuela secundaria

Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ

Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer

Por Pablo Esteban

"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"

Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Deportes

El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús

Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca

Liga Profesional de Fútbol

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los partidos de la fecha 8

El argentino corre este fin de semana en Melbourne

El objetivo que se planteó Franco Colapinto para el Gran Premio de Australia

Perdió con Alekséi Grebnev

Faustino Oro no pudo consagrarse como Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia