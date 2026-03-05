Omitir para ir al contenido principal
Seminario de Pausa sobre "Urgencias, semblantes y real"

📰 Rehacer el lazo con la palabra

Por Paula Kalfus*
Mariana Schwartzman**
Urgencias en salud mental (Imagen Web)

Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18

Una final muy conversada y aún sin fecha

Por Alejo Diz

La crisis de la línea blanca afecta a otra firma instalada en Rosario

Electrolux, o cuando “el pato le tira a la escopeta”

El ex defensor de Tigre, Martín Ortega, firmó para Ñuls

Llegó otro refuerzo y Méndez se recupera

DJ Carrión + Bar

Contraviento borra límites

Sobre el film de Chloé Zhao

Hamnet o el amor maternal

Por Cristian Rodríguez

Monotributistas

Opción para manifestar disconformidad

Se trata del primer ataque de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de EE.UU. hundió un buque militar iraní frente a Sri Lanka

La puja por la cartera de Justicia

Cómo se gestó la partida de Cúneo Libarona y la llegada de Juan Mahíques

Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme

Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA

Crítica a la actitud del Presidente en el Congreso

“Su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad”: la advertencia de The Economist sobre Milei

En reemplazo de Cúneo Libarona

Mahiques juró como ministro de Justicia

Contra el desfinanciamiento y por un aumento salarial

“Que se cumpla la ley vigente”: los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado

Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste

Los peajes suman presión a la inflación

Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados

El sector de los autos, en el fondo del mar

"La resiliencia mundial está siendo puesta a prueba"

El FMI manifestó su preocupación por las consecuencias de la guerra sobre la economía

Crece la tensión global

Se disparó el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Una sorpresa en Santa Clara del Mar

Encontraron el fémur de un perezoso gigante

En instituciones públicas y privadas

El Gobierno porteño prohíbe el uso de celulares durante las clases en la escuela secundaria

Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ

Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer

Por Pablo Esteban

"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"

Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan

El otro es Defensa y Justicia, que acumula dos triunfos y seis empates

Torneo Apertura: Vélez es uno de los dos invictos tras ocho fechas

"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo

Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo

El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús

Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras los partidos de la fecha 8